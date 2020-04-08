"Nene Hatun'un torunlarıyız" deyip Milli Dayanışma Kampanyası'na katıldı Samsun'un Havza ilçesinde kronik rahatsızlığı nedeniyle evinden çıkamayan 59 yaşındaki Ayşe Pehlivan, "Nene Hatun'un torunlarıyız" diyerek, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu.

Samsun'un Havza ilçesinde kronik rahatsızlığı nedeniyle evinden çıkamayan 59 yaşındaki Ayşe Pehlivan, "Nene Hatun'un torunlarıyız" diyerek, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu.

Pehlivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya, bin 200 liralık maaşının bin lirasını vererek destek olmak istedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle evinden çıkamayan Pehlivan, Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak yardım talep etti.

Pehlivan'ın evine giden zabıta memuru Önder Özkan, aldığı parayı, bankaya giderek bağış hesabına yatırdı. Özkan, daha sonra makbuzu Pehlivan'a teslim etti.

Ayşe Pehlivan, AA muhabirine, vefat eden eşinden sonra bin 200 lira maaş aldığını söyleyerek, "200 lirayla elektrik ve su faturamı ödedim. Diğerini de bağışladım. Nene Hatun'un torunlarıyız. Bugünlerde yardımlaşmayacağız da ne zaman yardımlaşacağız? İnşallah iyi günlere tez zamanda ulaşırız. Allah'ım devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

Kaynak: AA