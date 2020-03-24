Nene Hatun'un torunları maske üretiyor
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Meslek Lisesi, Nene Hatun, Tokat

Nene Hatun'un torunları maske üretiyor

Nene Hatun'un torunları maske üretiyor Tokat'ta, meslek lisesi öğrencileri, gönüllü olarak maske üretiyor.

24.03.2020 22:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:24
Nene Hatun'un torunları maske üretiyor

Nene Hatun'un torunları maske üretiyor

TOKAT - Tokat'ta, meslek lisesi öğrencileri, gönüllü olarak maske üretiyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 21 ilde 37 okulda cerrahi maske üretim yapılıyor. Tokat'ta da Mahperi Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gönüllü öğrenci ve öğretmenler tarafından cerrahi ve N95 maske üretimine başladı. Okulun bodrum katında bulunan konferans salonunda maske kumaşları kesilerek dikime hazırlanıyor. Moda tasarım öğrencileri ve öğretmenleri tarafından ise atölyede maskeler dikilerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Haftada 25 bin üretilmesi planlanan maskelerin ilk etapta kamu kurum ve kuruluşlarındaki ihtiyacı karşılaması bekleniyor.

Okul Müdiresi Sevil Alaçam, korona virüs önlemleri kapsamında maske üretimi yaptıklarını ifade ederek, "Dünya, ülkemiz korona virüsü ile büyük bir mücadele içerisinde ve ihtiyaç duyulduğu için biz bu çalışmaya başladık. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir çalışmasında 37 il pilot seçildi. Tokat'ta pilot illerimizden ve moda tasarım alanı atölyesinde biz gönüllü olarak öğretmenlerimiz öğrencilerimiz maske ve üretimine başladık. Yeni başladık ama çok ama çok canı gönülden çalışıyor öğrencilerimiz. Haftada 25-35 bin adet maske üretmeyi planlıyoruz" dedi.

Alaçam, çok acil olduğu için öncelikle kamuya yönelik talepler doğrultusunda çalıştıklarını ifade ederek, "Maske üretimi bana geçtiğimiz günlerde yaşadığımız Çanakkale zaferini hatırlatıyor. Bu gençlerimizde Tokat'ın Nene Hatunları. Onlar canlarını dişine takarak halkımız için milletimiz için maske üretiyorlar. Dolayısıyla hem öğrencilerimize hem de canla başla çalışan öğretmenlerimize öğrencilerimize gönderen velilerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

Moda tasarım bölümü öğrencisi Zerda Yıldız da maske üretmekten gurur duyduğunu belirterek, "Gerçekten büyük bir iş. Maske stokları tükendi, biz burada gönüllü olarak maske üretiyoruz" diye konuştu.

Nene Hatun'un torunları maske üretiyor

Kaynak: İHA

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Nene Hatun'un torunları maske üretiyor

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