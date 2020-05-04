Nenad Bjelica kimdir? Teknik direktör Nenad Bjelica hayatı, biyografisi ve kariyeri?
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Nenad Bjelica kimdir? Teknik direktör Nenad Bjelica hayatı, biyografisi ve kariyeri?

Nenad Bjelica kimdir? Teknik direktör Nenad Bjelica hayatı, biyografisi ve kariyeri?
04.05.2020 11:14 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:25

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğe büyük ihtimalle Bjelica'yı getireceğini ve Emre Belözoğlu'nun da sportif direktör olacağını söyledi. Peki, Nenad Bjelica kimdir? Teknik direktör Nenad Bjelica hayatı, biyografisi ve kariyeri?

Başarılı futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün büyük ihtimalle Nenad Bjelica olacağını söyledi. Açıklama sonrası sporseverler Nenad Bjelica kimdir? Teknik direktör Nenad Bjelica hayatı, biyografisi ve kariyeri gibi konuları araştırdı.

NENAD BJELİCA KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Ağustos 1971

Kaç yaşında: 48 yaşında

Nereli: Osijek, Hırvatistan

Boy: 1,81 m

Tercih edilen formasyon: 4-3-3 ofans taktik

Çalıştırdığı takımlar: GNK Dinamo Zagreb, Lech Poznan, Spezia Calcio, Austria Wien, WAC - St. Andrä, FC Lustenau, FC Kärnten

Nenad Bjelica, Hırvat profesyonel futbol menajeri ve en son Hırvat Birinci Futbol Ligi kulübü Dinamo Zagreb'in menajeri olan eski bir oyuncudur.

Nenad Bjelica, 20 Ağustos 1971'de Hırvatistan'ın Osijek şehrinde dünyaya geldi. Futbolculuk dönemine Metalac ve Osijek altyapılarında başlayan Bjelica, kariyerinde Albacete, Real Betis, Las Palmas, Kaiserslautern, Admira Wacker ve Karnten formaları giydi. Hırvatistan Milli Takımı formasıyla da 9 maça çıkan Bjelica, 2008'de Karnten takımında teknik direktörlüğe başladı.

NENAD BJELİCA HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Lech Poznan 16/17 (30 Ağu 2016)

Spezia Calcio 14/15 (23 Haz 2014)

Austria Wien 13/14 (17 Haz 2013)

WAC - St. Andrä 09/10 (10 May 2010)

FC Lustenau 08/09 (18 Mar 2009)

FC Kärnten 07/08 (15 Eyl 2007)

NENAD BJELİCA BAŞARILARI NELER?

2 Hırvatistan şampiyonluğu

1 Hırvatistan kupa şampiyonluğu

1 Meister Ertse Liga şampiyonluğu

1 Meister Regonallige Mitte şampiyonluğu

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