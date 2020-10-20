Nemrut ziyaretçilerini kardeş boz ayılar karşılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nemrut ziyaretçilerini kardeş boz ayılar karşılıyor

20.10.2020 10:46 | Son Güncelleme: 20.10.2020 10:52

Nemrut ziyaretçilerini kardeş boz ayılar karşılıyor "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, sonbaharla birlikte altın sarısı gelinliğini giydi Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci büyük krater gölüne akın eden ziyaretçileri bölgede yaşayan kardeş boz...

Nemrut ziyaretçilerini kardeş boz ayılar karşılıyor

"Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, sonbaharla birlikte altın sarısı gelinliğini giydi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci büyük krater gölüne akın eden ziyaretçileri bölgede yaşayan kardeş boz ayılar karşılıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, sonbaharla birlikte altın sarısı gelinliğini giydi. Nemrut Krater Gölü'nün sonbahar güzelliğini görmek isteyen yerli ve yabancı birçok ziyaretçi, bu doğal güzelliği görmek için adeta bölgeye akın ediyor. Krater göle akın eden ziyaretçileri ise ilk olarak bölgede yaşayan kardeş boz ayılar karşılıyor. Doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakan Nemrut Krater Gölü, sevimli boz ayılarıyla da ayrı bir ilgi çekiyor.

Sabahın erken saatlerinde yola inen boz ayılar, gelen araçları tek tek karşılayıp, yiyecek aldıktan sonra vatandaşları sonbaharla birlikte altın sarısına bürünen Nemrut'un doyumsuz manzarasıyla baş başa bırakıyor. İlk defa sevimli ayılarla karşılaşan ziyaretçilerden bazıları ayılarla uzun uzun ilgilenmeyi denerken, bazı ziyaretçiler ise fotoğraf çektiriyor. Ziyaretçilerin ayılarla koyu sohbeti ise zaman zaman güldürüyor.

Ayılarla başlayan Nemrut gezisi kapsamında daha sonra kaldera içine inen ziyaretçiler, seyrin doyumsuz manzaralara karşı fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.

Nemrut ziyaretçilerini kardeş boz ayılar karşılıyor
Nemrut ziyaretçilerini kardeş boz ayılar karşılıyor
Nemrut ziyaretçilerini kardeş boz ayılar karşılıyor
Nemrut ziyaretçilerini kardeş boz ayılar karşılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN OKAY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mustafa Akıncı Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Tarkan Binnur Kaya İbrahim Selim
Spor Erol Bulut Ozan Kabak Fatih Terim Gökhan Gönül Burak Yılmaz
Daha Fazla Ekim Karar İntihar Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nemrut ziyaretçilerini kardeş boz ayılar karşılıyor - Bitlis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 10:52:37. #1.15#
title