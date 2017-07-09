Nemrut Şenliğinde Birlik ve Beraberlik Mesajı

Tatvan Belediyesince, 49. Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Nemrut Krater Gölü'nde şenlik düzenlendi.



Avrupa Seçkin Destinasyonları (EDEN) Projesi ile "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü'ndeki şenlikte, halaylar çekilerek su sporları gösterisi yapıldı.



Şenliğe katılan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliklere yoğun katılım gösteren vatandaşların birlik ve beraberlik mesajı verdiğini söyledi.



Bölgenin tanıtımı ve turizme kazandırılması açısından bu etkinliğin çok önemli olduğunu ifade eden Ustaoğlu, şöyle konuştu:



"Nemrut Dağı'nın zirvesinde 2 bin 250 rakımda yaklaşık 2 bin vatandaşımızın verdiği birlik ve kardeşlik mesajı çok önemli. Bu bölgelerimizin artık terörle değil, güzelliklerle, doğa harikalarıyla ve bu tür şenliklerle anılmasının çok daha önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Buradan verdiğimiz mesaj, bölgemizin tanıtımında ve dışarıdan gelenler açısından çok önemli. Bunu yaygınlaştıracağız. Tanıtımı farklı etkinliklerle biraz daha zenginleştireceğiz."



Muş Valisi Aziz Yıldırım da vatanın her bir yerinin cennetten köşe gibi olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yani böyle imkanlar ve güzellikler Batı dünyasında olsa çok farklı şekilde değerlendirirler diye düşünüyorum. İnşallah bu güzellikleri daha iyi tanıtır ve bütün dünyadan insanların buraya merakla gelmelerini temin edebiliriz. Terör olmadığında vatandaşlarımızın yurdumuzun her bir karış toprağını ne kadar güzelliklerle kullandığını bir kez daha gördük. Bu kadar insan burada piknik yapıyor, eğleniyor, halay çekiyor ve dinleniyor. Bu güzellikleri görerek gönlünü ve zihnini dinlendiriyor."



"Birlik ve beraberliğimize kastedenlere asla fırsat vermeyeceğiz"



Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Tatvan'ın dostluğun ve kardeşliğin kenti olduğunu vurgulayarak, yörenin tanıtılması konusunda düzenledikleri etkinliklerin önem taşıdığını dile getirdi.



İlçenin güzellikleri, turizm potansiyeli ve Nemrut Krater Gölü'nün tanıtılması için bunun bir fırsatı olduğunu anlatan Aksoy, şöyle devam etti:



"Gece yarılarına kadar birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde festivallere gelip alanları dolduruyorsak bu tabii ki bizleri mutlu eder. Bu tabloları çok özlemiştik. Çünkü bölgemizde akşam karanlık olunca herkes evine kapanıyordu ama Allah'a çok şükür 2 ila 3 yıldır insanlar, bu festivallere eş ve dostlarıyla gelip gece yarılarına kadar huzurlu bir ortamda konserlerini dinliyor. Bizi eve mahkum etmek isteyenlerin inadına gecenin yarısına kadar huzurun, dostluğun ve kardeşliğin kenti olan Tatvan'da ailemizle festivallere gideceğiz. Bu festivallere bizim ve bölgemizin ihtiyacı var. Birlik ve beraberlik içinde bu tür etkinliklerimizi arttırarak devam ettireceğiz. Huzurumuza, kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize kastedenlere asla fırsat vermeyeceğiz."



Davetlilere yemek ikram edilmesinin ardından yerel sanatçılar tarafından verilen konserle şenlik sona erdi.