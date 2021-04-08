Nemrut Krater Gölü'ndeki betonarme yapı yıkılacak
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Nemrut Krater Gölü'ndeki betonarme yapı yıkılacak

Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel
Nemrut Krater Gölü'ndeki betonarme yapı yıkılacak

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Nemrut Krater Gölü kenarına yapılan betonarme yapının yıkılacağını belirtti.

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AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Nemrut Krater Gölü kenarına yapılan betonarme yapının yıkılacağını belirtti.

Taşar, yaptığı açıklamada, Nemrut Dağı ve Nemrut Krater Gölü'nün doğal güzellikleriyle kentin en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Bölgeyi doğal haliyle korumak ve gelecek nesillere bırakmak için çaba gösterdiklerini belirten Taşar, şunları kaydetti:

"Birinci derecede doğal sit alanı ve uluslararası öneme sahip sulak alan statüsünde bulunan Nemrut Kalderası'nın, aynı zamanda UNESCO'nun küresel jeopark ağına dahil edilmesi için yapılan başvuru süreci devam ediyor. Bu nedenle yaptığımız görüşmeler sonucunda oradaki beton yapıların kaldırılması ve doğal haline getirilmesi kararı alındı. İnşallah kısa sürede orası en doğal ve en güzel hale getirilecek. Aynı zamanda, ziyaretçilerin taleplerini karşılayacak şekilde Nemrut Dağı zirvesinde bir karşılama alanı, sosyal tesis ve seyir tepesi yapılacak."

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ise destek ve katkılarından dolayı Taşar'a ve destek veren tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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