Nemrut Krater Gölü muhteşem manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor
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Nemrut Krater Gölü muhteşem manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor

Nemrut Krater Gölü muhteşem manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2250 rakımdaki dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü'nün kendine hayran bırakan güzellikleri drone ile havadan görüntülendi.

21.06.2020 08:49 | Son Güncelleme: 21.06.2020 09:15

Nemrut Krater Gölü muhteşem manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2250 rakımdaki dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü'nün kendine hayran bırakan güzellikleri drone ile havadan görüntülendi.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Özellikle hafta sonları ağırladığı misafirlerine seyrine doyumsuz manzaralar sunan Nemrut Krater Gölü'nün bu güzellikleri drone ile havadan görüntülendi. Seyrine doyumsuz manzarası ve el değmemiş doğasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Nemrut, görenleri adeta büyülüyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut'a gelen ziyaretçiler, kalderanın eşsiz manzarasını ve doğal güzelliklerini fotoğraflama imkanı buluyor. Doğal güzelliklerinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliği ile her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Nemrut Krater Gölü muhteşem manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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