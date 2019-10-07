Nemrut Kayak Merkezi kışa hazırlanacak

07.10.2019 17:24

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bazı sıkıntılar nedeniyle iki senedir hizmete veremeyen Nemrut Kayak Merkezi'nin bu sene hizmet vermesi için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Kiler, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezin durumu ile ilgili Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ile görüştüklerini söyledi.

Buna yönelik projenin hazırlandığını belirten Kiler, "Hazırlamış oldukları projede hem Nemrut'ta alternatif ikinci bir pist hem de mevcut pistin yenilenmesi ve hızlandırılması var. Ayrıca, teleferiğin orta kısmındaki merkeze bir durağın daha bırakılması gerekiyor." dedi.

Projeyi Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ile Gençlik ve Spor Bakanlığına sunacaklarını ifade eden Kiler, "Bu sene ikinci pist olmazsa bile var olan tesisin yenilenmesi, teleferiğin hızlandırılması ve rüzgarlıklar ile ilgili çalışmaların yapılması konusunda görüşmemizi yapacağız. İnşallah biz bu kışın hep beraber kayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA