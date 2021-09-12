Nemrut Kalderası'nda zirve yürüyüşü yapıldı - Haberler
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Nemrut Kalderası'nda zirve yürüyüşü yapıldı

AA / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel
Nemrut Kalderası'nda zirve yürüyüşü yapıldı

Vangölü Aktivistleri Derneği, Bitlis'in Tatvan, Güroymak ve Ahlat ilçeleri arasında yer alan 2 bin 800 metre yükseklikteki Nemrut Kalderası'nda zirve yürüyüşü düzenledi.

Vangölü Aktivistleri Derneği, Bitlis'in Tatvan, Güroymak ve Ahlat ilçeleri arasında yer alan 2 bin 800 metre yükseklikteki Nemrut Kalderası'nda zirve yürüyüşü düzenledi.

Nemrut Çanağı yürüyüşüne katılan dernek üyesi 70 doğasever, Nemrut Kalderası'nın ağız genişliği olan 40 kilometreyi 12 saatte yürüdü.

Nemrut Dağı'nın Tatvan yamacında tırmanış yapan doğaseverler, zirve yürüyüşü boyunca sol yönde Nemrut Krater Gölü'nü, sağ yönde ise sırasıyla Tatvan, Van Gölü, Süphan Dağı, Ahlat, Nazik Gölü, Güroymak, Atatürk Dağı, Bitlis ve Güneydoğu Toros Dağları'nı görme imkanı buldu.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, gazetecilere, Nemrut Kalderası'nın Van Gölü havzasının en nadide yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Nemrut Dağı'nın volkaniği sönmüş bir dağ olduğunu belirten Özel, şunları söyledi:

"Bu dağın içerisinde ılık göl, soğuk göl, buhar bacaları, endemik bitki örtüsü ve yaban hayatı var. Burası korunacak alan olarak tescillendi. Nemrut Kalderası turizme kazandırılması gereken çok önemli bir yerdir. Buraya dikkat çekmeyi, farkındalık oluşturmayı ve bu zenginliği tanıtmayı amaçlıyoruz. Etkinliğe farklı illerden 70 kişi katıldı. Burası herkesin görmesi gereken muazzam bir yerdir."

Doğasever Dilan Yüksekkaya ise "Tabiatı güzel olan Nemrut Krater Gölü'ne geldik. Çok mutluyum. Çanak etrafında 360 derece yürüyüşe katıldık. Zorlu ve güzel bir yolculuk geçirdik." dedi.

AA / Servet Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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