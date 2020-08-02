Nemrut, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor
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Nemrut, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor

Doğu ve batı medeniyetlerinin kesişme noktasında bulunan, anıt mezarı, dev heykellerinin yanı sıra 2 bin 150 metre rakımıyla dünyada "güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak da bilinen Nemrut Dağı, her yıl binlerce turist ağırlıyor.

02.08.2020 11:48 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:53

Doğu ve batı medeniyetlerinin kesişme noktasında bulunan, anıt mezarı, dev heykellerinin yanı sıra 2 bin 150 metre rakımıyla dünyada "güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak da bilinen Nemrut Dağı, her yıl binlerce turist ağırlıyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı, Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde 150 metre çapında tümülüs ile pek çok dev eseri bünyesinde barındırıyor.

Milli Park Alanı olarak korumaya alınan bölgede, eşsiz eserlerin yanı sıra rakımı sayesinde "güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak da anılan Nemrut Dağı, her yıl yerli ve yabancı pek çok turiste ev sahipliği yapıyor.

Öğlen saatlerinde Nemrut Dağı'na tırmanmaya çalışan ziyaretçiler, yaklaşık 800 metrelik yürüyüşün ardından güneşin eşsiz batışını seyretme fırsatı buluyor.

Turistler, bir yandan Nemrut'taki tarihi kalıntıları görme imkanı bulurken diğer yandan güneşin hayran bıraktıran batışını izlemenin keyfini çıkarıyor. Yerli ve yabancı turistler, gün batımından önce vardıkları 2 bin 150 metre yükseklikteki Nemrut Dağı zirvesinde gördükleri güzel manzarayı ölümsüzleştirmek için fotoğraf da çekiyor.

"Muhteşem bir manzarası var"

Güneşin batışını izlemek için Ankara'dan gelen Sevgi Özçelik, AA muhabirine, Nemrut'un görülmeye değer muhteşem bir yer olduğunu söyledi.

Yaklaşık 20 yıl önce de Nemrut'a geldiğini anlatan Özçelik, "Herkesin hayatında bir kez gelip görmesi gereken bir yer. Muhteşem bir manzarası var. Ailece güneşin batışını görmek için geldik." dedi.

"Nemrut Dağı beni büyüledi"

Hollanda'dan Nemrut Dağı'nı ziyarete gelen Christian Van de Ven ise ilk defa Nemrut Dağı'na geldiğini belirterek, "Türkiye'deki en güzel tarihi eserlerden biri. Hayatım boyunca çok sayıda tarihi yerler gördüm ama Nemrut Dağı beni büyüledi. Buraya geldiğimde hava biraz kapalıydı ama manzarası çok güzel." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Ercan Yoldaş ise İstanbul'dan Nemrut Dağı'nı görmek için Adıyaman'a geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Nemrut Dağı'nı tırmanırken zorlu 800 metrelik yürüyüşü gerçekleştirdik. Aslında yürüşüş de güzeldi, dinlene dinlene manzaranın tadını çıkararak dağa çıktık. Devasa heykelleri görmenin mutluluğunu yaşadık. Çok güzel bir yer. Nemrut Dağı'na 12 yıl önce gelmiştim. Şimdi restorasyon çalışmalarıyla daha da güzel olmuş. Bilgilendirme sayesinde heykeller hakkında bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Şimdi de güneşin batışını izleyip burada gece kamp kurmayı düşünüyoruz."

- Pandemi sonra 15 bin kişi ziyaret etti

Nemrut Dağı, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ardından 1 Haziran itibariyle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilerin ağırlandığı Nemrut Dağı'nı 1 Haziran'dan itibaren yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti.

Nemrut, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor

Kaynak: AA

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