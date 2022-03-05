Nemrut Dağında mahsur kalan 8 turist kurtarıldı - Haberler

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Nemrut Dağında mahsur kalan 8 turist kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı, Mahir Alan - Güncel
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Nemrut Dağında mahsur kalan 8 turist kurtarıldı

ADIYAMAN Nemrut Dağında mahsur kalan 8 turist, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

KAHTA, ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN Nemrut Dağında mahsur kalan 8 Turist, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kahta ilçesine bağlı Nemrut Dağında meydana geldi. 4 Taylandlı, 1 ABD, 1 İtalyan, 2'si Türk olan turist 2 bin 150 metre yüksekliğindeki Nemrut dağında güneşin batısını izlemek için zirveye tırmandı. Kar ve tipinden dolayı zirveden inemeyen turistleri gören vatandaşlar durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri bir saatlik çalışmalarında mahsur kalan turistleri zirveden indirdi. Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Nemrut Dağında mahsur kalan 8 turist kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, turist, Nemrut, Kahta, Güncel, Haberler

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