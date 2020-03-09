Nemrut Dağı yolu açıldı
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Nemrut Dağı, Güncel

Nemrut Dağı yolu açıldı

Dünya'nın 8. Harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı'nın karla kaplı yolu 6 gün süren çalışmanın sonunda açıldı.

09.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:18
Nemrut Dağı yolu açıldı

Dünya'nın 8. Harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı'nın karla kaplı yolu 6 gün süren çalışmanın sonunda açıldı.


UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Nemrut Dağı turizm sezonuna hazırlanıyor. 2 bin 206 metre yükseklikte devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı zirvesine yerli ve yabancı turistlerin ulaşım sağlaması için Karayolları ekipleri çalışmalarını tamamladı.


Karayolları ekipleri karla kaplı yaklaşık 6 kilometrelik yolu 6 gün içerisinde kardan temizleyerek ulaşıma açtı.


Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, yolların açılmasıyla birlikte Nemrut Dağı'nda ki görevli personelin görevine döndüğünü, yerli ve yabancı turistleri bundan sonra ziyarete gelebileceklerini söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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