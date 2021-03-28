Nemrut Dağı yamaçlarına, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nemrut Dağı yamaçlarına, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Nemrut Dağı yamaçlarına, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Adıyaman'da, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Adıyaman'da, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, 2 bin 150 metre yüksekliğinde ki Nemrut Dağı yamaçlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarını unutmadı.

Ekipler, kış ayları boyunca başta yaban keçileri olmak üzere yırtıcı hayvanlar, yaban tavşanı ve kanatlı hayvanların yoğun olarak bulunduğu alanlara yanlarında getirdikleri yemleri bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Esra Erol Guy Ritchie Acun Ilıcalı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Ersun Yanal Şenol Güneş Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nemrut Dağı yamaçlarına, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 16:05:35. #1.14#
title