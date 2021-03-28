Nemrut Dağı yamaçlarına, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Adıyaman'da, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Adıyaman'da, yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, 2 bin 150 metre yüksekliğinde ki Nemrut Dağı yamaçlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarını unutmadı.

Ekipler, kış ayları boyunca başta yaban keçileri olmak üzere yırtıcı hayvanlar, yaban tavşanı ve kanatlı hayvanların yoğun olarak bulunduğu alanlara yanlarında getirdikleri yemleri bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül