Nemrut Dağı yakınlarında etçil çekirge görüldü
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Nemrut Dağı yakınlarında etçil çekirge görüldü

Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında yer alan Nemrut Dağı yakınlarında etçil çekirge görüldü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında yer alan Nemrut Dağı yakınlarında etçil çekirge görüldü.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı yakınlarında 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirgeye rastlandı.

Uzmanlar, böcek türleri ve tarımsal açıdan zararlı haşerelerle beslenen "saga ephippigera" türü çekirgenin çiftçi dostu olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.

Nemrut Dağı yakınlarında etçil çekirge görüldü
Nemrut Dağı yakınlarında etçil çekirge görüldü
Nemrut Dağı yakınlarında etçil çekirge görüldü
Nemrut Dağı yakınlarında etçil çekirge görüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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