Nemrut Dağı turizm sezonuna hazırlanıyor
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Nemrut Dağı turizm sezonuna hazırlanıyor

10.03.2021 11:50 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:54
Nemrut Dağı turizm sezonuna hazırlanıyor

MALATYA ve Adıyaman'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Nemrut Dağı ve yol güzergahını karla kapladı.

MALATYA ve Adıyaman'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Nemrut Dağı ve yol güzergahını karla kapladı. Karla mücadele ekipleri karla kaplanan yolları temizleyerek turizm sezonuna hazırlıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nın karla kaplı yolları temizlenerek, turizm sezonuna hazırlık hale getiriliyor. Karla mücadele ekipleri Malatya'dan 95, Adıyaman'dan ise 73 kilometre mesafedeki Nemrut Dağı ve çevresinde çalışma yaparak yolları araç trafiğine açık hale getirdi.

 


Nemrut Dağı turizm sezonuna hazırlanıyor
Nemrut Dağı turizm sezonuna hazırlanıyor
Nemrut Dağı turizm sezonuna hazırlanıyor
Nemrut Dağı turizm sezonuna hazırlanıyor
Nemrut Dağı turizm sezonuna hazırlanıyor
Nemrut Dağı turizm sezonuna hazırlanıyor
Nemrut Dağı turizm sezonuna hazırlanıyor
Nemrut Dağı turizm sezonuna hazırlanıyor
Nemrut Dağı turizm sezonuna hazırlanıyor
Nemrut Dağı turizm sezonuna hazırlanıyor
Nemrut Dağı turizm sezonuna hazırlanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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