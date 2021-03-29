Nemrut Dağı'nın kar nedeniyle kapanan yolu ulaşıma açıldı
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Nemrut Dağı'nın kar nedeniyle kapanan yolu ulaşıma açıldı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Nemrut Dağı'nın kar nedeniyle kapanan yolu ulaşıma açıldı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'nın kar nedeniyle kapanan yolunda yeniden ulaşım sağlandı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'nın kar nedeniyle kapanan yolunda yeniden ulaşım sağlandı.

Adıyaman İl Özel İdaresi ile Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 bin 206 rakımlı Nemrut Dağı'nın kardan dolayı ulaşıma kapanan yolunda iş makineleriyle çalışma yürüttü.

Ekiplerin çalışması sonrası temizlenen yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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