ADIYAMAN (AA) - Kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu 2 bin 134 rakımlı Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları sürüyor.

Milli Park Alanı olarak korumaya alınan ve eşsiz heykellerin yanı sıra 2 bin 150 metre yüksekliğiyle, "güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme ve yol açma makinalarıyla 2 günde 6 kilometrelik yolu temizledi.