Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları sürüyor

AA, Orhan Pehlül - Güncel
 - Güncelleme:
Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları sürüyor

Kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu 2 bin 134 rakımlı Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları sürüyor.

ADIYAMAN (AA) - Kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu 2 bin 134 rakımlı Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları sürüyor.

Milli Park Alanı olarak korumaya alınan ve eşsiz heykellerin yanı sıra 2 bin 150 metre yüksekliğiyle, "güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme ve yol açma makinalarıyla 2 günde 6 kilometrelik yolu temizledi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Nemrut Dağı, Adıyaman, Milli, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title