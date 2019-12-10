10.12.2019 11:17 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:17

ADIYAMAN'ın Kahta sınırları içerisinde, dünyanın tek açık ve en yüksek hava müzesi olan ve karla kaplanan Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları devam ediyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan, dünyanın 8'inci harikası 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nın yolları karla kaplandı. Hava soğukluğunun eksi derecelerde olduğu ve kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı Nemrut Dağı'nın kapanan yollarında kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaynak: DHA