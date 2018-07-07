Nemrut Dağı'nda Şenlik Coşkusu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü kenarında bu yıl 50'ncisi düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı Kültür Sanat Festivali kapsamında, "Nemrut Şenlikleri" gerçekleştirildi.

Tatvan Belediyesince Nemrut Dağı'nın 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü kenarında düzenlenen şenlik, davul zurna ve müzik eşliğinde halay çekilmesiyle başladı. Şenlik kapsamında su sporları etkinlikleri yapıldı.

Gün boyu devam eden şenliklere yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda vatandaş da ilgi gösterdi.

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliklere vatandaşlarının gösterdiği ilgiden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Doğa harikası Nemrut Dağı'nı, Nemrut Krater Gölü'nü ve bölgeyi tüm dünyaya göstermek istediklerini dile getiren Aksoy, şöyle devam etti:

"Bu yükseklikte başka bir doğa harikası yok. İnsanlarımızın bölgemize gelmesi ve Nemrut Krater Gölü'nü görmesi gerekir. Nemrut Dağı'nı ve Nemrut Krater Gölü'nü bu tür festivallerle herkese duyurmak istiyoruz. Bölgede herhangi bir olumsuzluk yok. Güvenlik had safhada. Gezilmesi görülmesi gereken çok yer var. Nemrut'a kamp yapmak, gezmek ve görmek için gelinebilir. Bu doğa harikasının güzelliklerini kaçırmayın. Başta Van Gölü olmak üzere birçok değerimize sırtımızı dönmüşüz. Bundan sonra yüzümüzü Nemrut Krater Gölü'ne ve Van Gölü'ne çevireceğiz."

Bölgenin tanıtımını yeteri kadar yapmadıklarını, bu eksikliğin kendilerinden kaynaklandığını belirten Aksoy, "Ancak malumunuz, bunu yapmamızın önüne geçen etkenler oldu. Bölge olumsuzluklarla anılıyordu ancak son 3 yıldır bölgemizde huzur ve güven ortamı sağlandı. Bunu bozmak isteyenlere devletimiz gerekli cevabı veriyor. Bizlerin huzur ve kardeşliğini bozmak isteyenlere 'dur' demek de bizim vatandaşlık görevimizdir." dedi.

Şenliklere katılan İranlı turistlerden Elnaz Sardarinia ise Türkiye'ye birçok kez geldiğini ancak bu bölgeye ilk defa gördüğünü anlatarak, "İnternetten araştırma yaparak Nemrut'a geldik. Türkiye denilince akla İstanbul, Antalya, İzmir gibi iller geliyor. Oysa bu bölgedeki iller de ciddi anlamda turizm potansiyeline sahip. Burada çok güzel bir ortam ve harika bir doğa güzelliği var." ifadelerini kullandı.

Sardarinia, ülkesine döndüğünde arkadaşlarına Türkiye'de sadece Antalya, İstanbul, İzmir'e değil, Tatvan'a da gitmelerini önereceğini kaydetti.

Turistlerden İmat Leylanoğlu da Irak'tan geldiğini, bölgeyi ve Tatvan'ı çok beğendiğini belirtti.