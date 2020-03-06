Nemrut Dağı'nda karla mücadele

06.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:22

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu Nemrut Dağı eteğinde yol açma çalışması yapılıyor.



UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan 2 bin 206 metre yükseklikteki dağın yolu, etkili olan ve kalınlığı yer yer 5 metreyi aşan kar nedeniyle kapandı.



Karayolları 87. Şube Şefliği ekiplerinin 3 günden bu yana iş makineleriyle sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA