Nemrut Dağı'nda karla mücadele
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Nemrut Dağı'nda karla mücadele

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'nda kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu Nemrut Dağı eteğinde yol açma çalışması yapılıyor.

06.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:14
Nemrut Dağı'nda karla mücadele

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan 'ın ilçesindeki 'nda kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu Nemrut Dağı eteğinde yol açma çalışması yapılıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan 2 bin 206 rakımlı Nemrut Dağı'nda kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yollarda Karayolları 87. Şube Şefliği ekipleri, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde bahar yaşanırken, Adıyaman'da kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı Nemrut Dağı eteklerinde karla mücadele çalışması gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA


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: Nemrut Dağı'nda karla mücadele
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