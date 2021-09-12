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Nemrut Dağı'nda farkındalık yürüyüşü

İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Haberler | Güncel

Nemrut Dağı'nda farkındalık yürüyüşü Nemrut Dağı ve çevresine dikkat çekmek amacıyla '3'ncü Nemrut Dağı Çanak Yürüyüşü' etkinliği düzenlendi.

Nemrut Dağı'nda farkındalık yürüyüşü

BİTLİS - Nemrut Dağı ve çevresine dikkat çekmek amacıyla '3'ncü Nemrut Dağı Çanak Yürüyüşü' etkinliği düzenlendi.

Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından organize edilen 3'ncü Nemrut Dağı Çanak Yürüyüşüne Tatvan Belediyesi, Bitlis Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı da destek verdi. 70 kişiyle birlikte katıldıkları yürüyüşte 360 derece dönmeyi hedefleyen aktivistler, aynı zamanda Nemrut Dağından Bitlis'te bulunan 3 gölü de görmeyi amaçlıyor. ' Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın' sloganıyla başlayan yürüyüşte, Nemrut çanağını 12 saatte 360 dereceyle dolaşacaklarını belirten Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, "Nemrut Kalderası, Van Gölü Havzasının en nadide yerlerinden bir yer. Volkanik sönmüş bir dağ. İçerisinde ılık göl, soğuk göl, buhar bacaları, endemik türlerin olduğu çok zengin bir yer. Son zamanlarda 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak ta tescillendi. Nemrut Kalderası, gerçekten turizme kazandırılması gereken çok önemli bir nokta. Amacımız buraya dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve bu zenginliği tanıtmak. Bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. Nemrut zirvelerinden tam 360 derece dönecek şekilde bir etkinlik olacak. Yaklaşık 70 kişilik bir sporcu ve aktivist kafilemiz var. Biz bu zirvelerde Van Gölü'nü, Nemrut'un iki gölünü ve Nazik Gölü olmak üzere 3 gölü aynı anda görmüş olacağız" dedi.

Hazal İnan isimli aktivist ise "Vangölü Aktivistlerinin etkinliklerine katılmayı seviyorum. Çünkü Nemrut kraterinin güzelliklerini görme fırsatı buluyoruz böylece. Daha öncede etkinliklere katıldım. Süphan, Nemrut ve Tendürek dağlarına çıktım. Buradaki doğal güzellikleri herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Herkesi buraya bekliyorum" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa Siverek'ten etkinliğe katılan Dilan Yüksekkaya isimli aktivist te, "Çanak etrafında 360 derece zorlu bir yolculuk bizi bekliyor. Ama başarılı olacağımızdan şüphe yok. Bakalım güzel zamanlar bizi bekliyor" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından yürüyüş, 'Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın" sloganıyla başladı.

Nemrut Dağı'nda farkındalık yürüyüşü

Nemrut Dağı'nda farkındalık yürüyüşü

Nemrut Dağı'nda farkındalık yürüyüşü

Nemrut Dağı'nda farkındalık yürüyüşü
İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Son Dakika Haberleri

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Haber: Nemrut Dağı'nda farkındalık yürüyüşü - Haberler
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