Nemrut Dağı'nda ağaç dikimi gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nemrut Dağı'nda ağaç dikimi gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Haberler | Güncel

Nemrut Dağı'nda ağaç dikimi gerçekleştirildi Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nde, ülkemizde çıkan yangınlardan dolayı ağaç ve fidan ekimi gerçekleşti.

Nemrut Dağı'nda ağaç dikimi gerçekleştirildi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nde, ülkemizde çıkan yangınlardan dolayı ağaç ve fidan ekimi gerçekleşti.

Tatvan Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen programda ülkemizde çıkan yangınlardan dolayı Nemrut Dağı'nda fidan dikimi gerçekleştirildi. Fidan ekiminin ardından yangında hayatını kaybedenler için dualar okundu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani: "Türkiye'nin en büyük Dünya'nın da ikinci en büyük krater gölündeyiz. Bizim her sene düzenlediğimiz Nemrut etkinlikleri vardı. Biz bu seneki etkinliklerimizi özellikle dikkat çekmek ve bu farkındalığı yaşatmak için Nemrut Krater Gölü'nde yapmak istedik. Burada genç çocuklarımızla, genç fidanlarımızla beraber rahmete gitmiş olan vatandaşlarımıza ve bu yangını söndürmek için hayatını kaybetmiş olan görevliler anısına burada bir ağaç ve fidan ekimi düzenledik. Gerçekten ciğerlerimiz yandı. Dünyanın ciğerleri yandı. Allah bunlara fırsat vermesin. Biz burada Tatvan halkı adına burada gençlerimizle beraber söz veriyoruz, yanan her ağacın misliyle on misliyle Tatvan'ımıza ekeceğiz inşallah. Bunun ilk başlangıcını burada başlattık. Yıl itibariyle bir yanmışsa bin ekeceğiz. Allah'ın izniyle hem biz hem de geleceğimiz burada. Bundan dolayı kimse bizi sindiremez. Ben tekrardan rahmete giden vatandaşlarımıza ve görevlilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Buraya gelen tüm hemşerilerimize tüm basın mensuplarımıza da ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun" dedi.

Nemrut Dağı'nda ağaç dikimi gerçekleştirildi
Nemrut Dağı'nda ağaç dikimi gerçekleştirildi
Nemrut Dağı'nda ağaç dikimi gerçekleştirildi
Nemrut Dağı'nda ağaç dikimi gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Varank Mehmet Özhaseki
Magazin Onur Akay Aleyna Tilki Yılmaz Erdoğan Mehmet Ali Erbil
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Alex Teixeira Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nemrut Dağı'nda ağaç dikimi gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 09:39:13. #1.14#

title