Nemrut Dağı'nda AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağını ziyaret eden yerli turist Burhan Işık, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağını ziyaret eden yerli turist Burhan Işık, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Işık, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi ve eserler hakkında bilgi aldı.

Yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mendereslerde yaz ve kış", sporda Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" başlıklı fotoğraflarını seçen Işık, haber kategorisinde ise Özkan Bİlgin'nin "Van'da çığ felaketi" karesine oy verdi.

Anadolu Ajansının her yıl geleneksel olarak düzenlediği yılın fotoğrafları oylamasını beğendiğini söyleyen Işık, Nemrut Dağı'nda da oylamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül