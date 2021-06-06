Nemrut Dağı'na turist akını
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Nemrut Dağı'na turist akını

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Türkoğlu - Haberler | Yerel

Nemrut Dağı'na turist akını Koronavirüsle mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecine geçilmesinin ardından hafta sonu Nemrut Dağı ziyaretçi akınına uğradı.

Nemrut Dağı'na turist akını

ADIYAMAN - Koronavirüsle mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecine geçilmesinin ardından hafta sonu Nemrut Dağı ziyaretçi akınına uğradı.

Güneşin batışını izlemeye gelen yabancı turistlerin yanı sıra yerli ziyaretçiler de dünyanın 8. Harikası Nemrut Dağı'na yoğun ilgi gösterdi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı, korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlamasının kaldırılmasıyla yoğunluk oluştu.

Kısıtlamanın kalktığı ilk hafta sonunda yaklaşıkkişi ziyaretçi ağırladı.

Yerli ve yabancı turistler, doğal güzelliği ve tarihi dokusunun yanında aynı zamanda da dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olan Nemrut Dağı'nı gezdi.

Cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekerek, güneşin batışını ölümsüzleştiren turistler daha sonra da Tarihi Cendere Köprüsü, Arsemia, Eski Kahta Kalesi ve Karakuş Tümülüsü'nü ziyaret etti.

Nemrut Dağı'na turist akını
Nemrut Dağı'na turist akını
Nemrut Dağı'na turist akını
Nemrut Dağı'na turist akını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Türkoğlu

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