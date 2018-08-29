Nemrut Dağı'na Teleferik Projesi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, "Tarihi ve kültür turizminin tanıtımı için hazırladığımız projelerin başında Nemrut Dağı'na teleferik yapılması projesi geliyor. Nemrut Dağı teleferik projesiyle yeniden canlanacak." dedi.

Toprak, Kahta Belediyesi içme suyu arıtma tesislerinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, hazırlanan yeni projelerle Adıyaman'da turizm sektörünün yeniden canlanacağını belirtti.

Adıyaman'ın gerek coğrafik yapısı, gerek kültür çeşitliliği açısından ciddi bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Toprak, bölgenin inanç turizminden doğa turizmine, kış turizminden su turizmine ve tarih turizmine kadar birçok turizme ev sahipliği yapabilecek uygun bir yapıya sahip olduğunu söyledi.



Bölgenin, gerek coğrafik yapısı, gerek kültür çeşitliliği açısından çok ciddi bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Toprak, şunları kaydetti:

"Bizler Adıyaman turizminin tanıtımı için bazı projeler üzerinde çalışıyoruz. Bugün ikinci bir Eyfel Kulesi'ni herkesin yapabilir, fakat ikinci bir Nemrut Dağı'nı tekrar yapamazsınız. Nemrut Dağı, dünyanın 8'inci harikası ve gerçekten bir açık hava müzesi. Ayrıca güneşin doğuşunun en güzel izlendiği yerdir. Dünyanın en yüksek açık hava müzesine sahiptir. Tarihi ve kültür turizminin tanıtımı için hazırladığımız projelerin başında Nemrut Dağı'na teleferik yapılması projesi geliyor. Nemrut Dağı teleferik projesiyle yeniden canlanacak."