Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı düştü
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Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

27.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:46
Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

'ın ilçesinde bulunan, Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 'na mevsimin ilk karı yağdı.

Milli Park Alanı olarak korumaya alınan ve eşsiz heykellerin yanı sıra 2150 rakımla "güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı'na kışın ilk karı düştü.

Bölgedeki kar kalınlığının 3 ile 5 santimetre arasında olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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