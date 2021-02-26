Nemrut Dağı, kar temizleme çalışmalarının bitirilmesinin ardından turizm sezonunu açtı

Adıyaman'ın Kahta sınırları içerisine bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, kar temizleme çalışmalarının bitirilmesiyle birlikte turizm sezonunu açtı.

Aralık 2020 sonunda kar yağışı nedeniyle turizm sezonunu kapatan ve Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ile dev heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı Milli Parkı, kar temizleme çalışmalarının yapılmasıyla birlikte ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Nemrut Dağı Milli Parklar Şefliği görevlisi Bilal Mente, AA muhabirine, bu sene kar yağışının çok olmamasından dolayı yolun erken temizlendiğini, sezonun açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladıklarını söyledi.

Mente, bu yıl turizm sezonundan çok ümitli olduklarını kaydetti.

İspanya'dan bölgeyi ziyarete gelen bilgisayar yazılımcısı Betanin Bellera, 4 arkadaşı ile beraber dünya turuna çıktıklarını, en sevdiği ülkeler arasında Türkiye'nin geldiğini belirtti.

Nemrut Dağı'na ilk kez çıktığını dile getiren Bellera, "Türkiye insanı ülkesi gibi çok iyi. Nemrut anlatamayacağım kadar güzel. Buradaki doğal ortam beni çok etkiledi. Tekrar Nemrut'a geleceğim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya