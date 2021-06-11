Nemrut Dağı eteklerine tozlu yolculuk

Nemrut Dağı eteklerine tozlu yolculuk Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü Köyü'nde binlerce küçükbaş hayvan, her gün oluşan toz bulutu içerisinde yaptığı 15 kilometrelik zorlu yolculuk seyrine doyumsuz bir manzara oluşturuyor.

Nemrut Dağı eteklerine tozlu yolculuk

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü Köyü'nde binlerce küçükbaş hayvan, her gün oluşan toz bulutu içerisinde yaptığı 15 kilometrelik zorlu yolculuk seyrine doyumsuz bir manzara oluşturuyor.

Geçimini küçükbaş hayvancılık yaparak sağlayan Kılıdüzü köyü sakinleri, baharda başlayan ve sonbahar aylarına kadar süren yayla hayatı her gün tozlu yoldan geçiyor. Yaylanın bulunduğu alanda su kaynaklarının bulunmaması nedeniyle çobanlar, sürülerini her gün yaklaşık 15 kilometre yürüterek suyun bulunduğu ve sağımın yapıldığı Van Gölü kıyısındaki köye kadar getiriyor.

Yolculuk sırasında koyunların ortaya çıkardığı toz bulutu ise seyrine doyumsuz bir manzara sunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Gökhan Kılıç