Nemrut Dağı eteklerinde arıcıların bal mesaisi
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Nemrut Dağı eteklerinde arıcıların bal mesaisi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde zengin bitki florasına sahip Nemrut Dağı eteklerinde çiftçilerin bal mesaisi başladı.

19.08.2020 12:23 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:30

Bitlis'in Tatvan ilçesinde zengin bitki florasına sahip Nemrut Dağı eteklerinde çiftçilerin bal mesaisi başladı.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, içinde barındırdığı farklı endemik bitkilerle gezgin arıcıların da dikkatini çekiyor.

Sonbaharda hasat yaptıktan sonra Siirt, Adana ve Mersin'e giden, havaların ısınmasıyla yeniden Bitlis'e dönen bal üreticileri, bitki çeşitliğinin bol olduğu yaylalarda konaklıyor.

İlkbahardan bu yana Nemrut Dağı eteklerinde arılarının bakımını yapan üreticiler, yılın ilk balını almaya başladı.

Bitlis Arı Yetiştiricileri Başkanı Medeni Avcil, yaptığı açıklamada, Nemrut Dağı eteklerinde yüzlerce endemik ve tıbbi bitkinin bulunduğu doğal bir ortamda arıcılık yaptıklarını söyledi.

Bu yıl bal hasadına başladıklarını anlatan Avcil, şunları kaydetti:

"Bu yıl Türkiye geneli olduğu gibi bölgemizde de iklimsel şartlar nedeniyle arıcılar istedikleri verimi alamadı. Geçmiş yıllara göre yüzde 50 ürün kaybı yaşandı. Burada bal ağırlıklı olarak geven, kekik, pıtrak, nane ve süpürge gibi bitki kaynaklarından elde ediliyor. Doğal floradan bal elde ediyoruz. Bitlis balı Türkiye'nin en kaliteli balları arasında yer alıyor. Bitlis'in geleneksel üretimi olan karakovan balı, ekim ve kasımda hasadı yapılacak. İlimizde 200 bin kovan bulunuyor. Ayrıca Türkiye'nin çeşitli illerinden gezgin arıcılar geliyor. Her yıl yaklaşık 3 bin ton arı ürünü elde ediyoruz. Bunun ilimiz ekonomisine katkısı yaklaşık 60 milyon liradır. Bitlis'te yaklaşık bin aile arıcılıkla uğraşıyor. Ayrıca yaklaşık 10 bin kişi istihdam ediliyor."

Nemrut Dağı eteklerinde arıcıların bal mesaisi

Kaynak: AA

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