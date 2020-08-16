Nemrut'a tırmanmadan önce Kahta Çayı'nda serinliyorlar
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Nemrut'a tırmanmadan önce Kahta Çayı'nda serinliyorlar

Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nı görmek için gelen yerli ve yabancı turistler, tırmanış öncesi uğradıkları tarihi Cendere Köprüsü altından geçen Kahta Çayı'nda serinliyor.

Nemrut'a tırmanmadan önce Kahta Çayı'nda serinliyorlar
16.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:13

Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nı görmek için gelen yerli ve yabancı turistler, tırmanış öncesi uğradıkları tarihi Cendere Köprüsü altından geçen Kahta Çayı'nda serinliyor.

"Dünyada güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Nemrut Dağı her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Antik dönem Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellere ev sahipliği yapan Nemrut Dağı'nı görmeye gelen turistler, sıcak havada tırmanış öncesi serinlemek için tarihi Cendere Köprüsü altından geçen Kahta Çayı'na girerek yüzüyor ve fotoğraf çekiyor.

Çayın serinliğinden yararlanmak isteyenlerden kimi ayaklarını suya sokarken kimileri de kıyısında piknik yapıyor.

Malatya'dan Adıyaman'a geldiğini belirten Mustafa Güney, "Hava çok sıcak. Serinlemek için Kahta Çayı'na geldik. Tarihi Cendere Köprüsü'nde fotoğraf da çektirdik. Buralar çok güzel yer. Serinlemek için güzel bir yer." dedi.

Ahmet Yılmaz ise Nemrut Dağı'na çıkmak için Balıkesir'den Adıyaman'a geldiğini belirterek, "Nemrut Dağı'na çıkmadan önce Kahta Çayı'na geldik. Burada yüzüp serinliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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