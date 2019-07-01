"Nemrud'un Tahtı" turizme kazandırılacak

Tarihi ve kültürel varlıklarıyla ön plana çıkan Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde yer alan ve "Nemrud'un Tahtı" olarak da bilinen Deyr Yakup Manastırı turizme kazandırılacak.

Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta yer alan, türkülere konu olan ve halk arasında "Nemrud'un Tahtı" olarak bilinen Deyr Yakup Manastırı'nın aslına uygun düzenlenerek turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Bölgedeki anıt mezarda bulunan kitabeden hareket eden tarihçiler, manastırın 3. yüzyılın başında yapıldığını tahmin ediyor.

Bu kapsamda bölgede inceleme yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuş, ilçe sınırlarında birçok tarihi yapının bulunduğunu belirterek, "Gelecek nesillere aktarılacak önemli bir husus olduğunun bilincindeyiz. Bize düşen, bu tarihi yapıların korunması ve turizme kazandırılmasıdır. İnşallah bu alanla ilgili çalışma başlatıp insanlarımızın ziyaretine açmak istiyoruz."dedi.

Kaynak: AA