Nemli Hava ve Artan Maliyet Sebze- Meyve Üretimini Olumsuz Etkiledi

ANTALYA'da havaların önceki yıllara göre daha nemli olması ve artan maliyetler, sebze ve meyvenin üretimini azalttı, kalitesini düşürdü.

Türkiye'nin örtü altı sebze meyve üretiminin merkezi Antalya'da domates 3- 6, sivri biber 8-9, salatalık 4,5 ile 5, kabak 5,5, patlıcan 10-11, ıspanak 5-6 liradan toptancı halde işlem görüyor. Hal Komisyoncuları Derneği Başkan Yardımcısı Erkan Tosun, yağış ve soğuk hava nedeniyle ürün kalitesinde ve miktarında azalma yaşandığını, bunun da fiyatlara yansıdığını söyledi. Ciddi anlamda tonaj düşüklüğü yaşandığını aktaran Tosun, fiyatların yüksek göründüğünü, ancak ürünün yetiştirilmesi anlamında artan maliyetler nedeniyle çok da yüksek olmadığını vurguladı. Tosun, halden 5-6 liraya çıkan ıspanağın pazarda 10, marketlerde de 12 liraya yükselmesinin doğal olduğunu vurguladı. Geçen sene ıspanağın 1-2 liraya kadar düştüğünü anlatan Tosun, geçen seneki fiyatlar nedeniyle çiftçilerin ıspanaktan çok zarar ettiğini kaydetti.

AZ ÜRÜN ELDE EDİLİYOR

Maliyet çok yükseldiği için çiftçilerin ürün ekiminden uzak durmaya başladığını belirten Tosun, şöyle konuştu:

"Bu sene hava soğuk ve yağışlı olduğu için ürün az. Antalya'da hava 40-45 gündür, önceki yıllara göre nemli geçiyor. Bu da ürünün tonaj bazında azalmasına, çürümesine ve kalite anlamında zarar görmesine neden oldu. Geçen sene bir serada 1 ton ürün elde ediliyorsa, bu yıl aynı serada 200 kilo ürün elde edildi. Geçen sene 3 lira olan ürün, bu sene 9 liraya kadar çıkabiliyor. Çiftçi artık artan maliyetler nedeniyle üretmemeye başladı. Yüksek fiyatlar çiftçinin çok kazandığını göstermiyor." - Antalya

Kaynak: DHA