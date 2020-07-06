Nem bulutları Antalya'nın silüetini kapattı Nem bulutları Antalya'nın silüetini kapattıAntalya'da sabah saatlerinde yüzde 95'e ulaşan nem oranı nedeniyle kenti nem bulutları kapladı.

Nem bulutları Antalya'nın silüetini kapattı

Antalya'da sabah saatlerinde yüzde 95'e ulaşan nem oranı nedeniyle kenti nem bulutları kapladı. Bulutlar nedeniyle kentin silüetini oluşturan falezler ve Beydağları gözükmedi.

Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü Antalya'da, sabah saatlerinde nem oranı ise yüzde 95 seviyelerine ulaştı. Güneşin tepede olduğu öğle saatlerinde nem oranı yüzde 80 ölçülürken, hissedilen hava sıcaklığı ise 38 derece ölçüldü. Kenti kaplayan nem bulutları nedeniyle kentin silüetini oluşturan Beydağları ve falezler gözükmedi. Kenti yukarıdan gören Kepez ilçesinden şehre bakıldığında binalar silüet halinde görülürken, denizin görüldüğü noktalardan ise denizi görebilmek imkansızlaştı.

Sıcak havadan bunalanlar ise sahillere akın etti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen vatandaşlar, sıcaklığı 30 derece olan denizde serinlemeye çalışırken, kimi vatandaşlar ise yakıcı güneşe aldırış etmeden güneşlendi. Güneşten kaçmak isteyen bazı kişiler ise ağaç gölgelerinde uyuyarak serinlemeye çalıştı. Sıcak havayı fırsat bilen çocuklar ise Konyaaltı Sahili'nde yer alan 6 metre yükseklikteki kayalıklardan suya atladı.

Arkadaşlarıyla birlikte sahile gelen Sıla Keklikçi, Hava çok sıcak, bu yüzden serinlemek için sürekli denize geliyoruz. Nem de çok yüksek, bunalıyoruz dedi. İstanbul'dan Antalya'ya tatile geldiğini söyleyen Kübra Alnak, Antalya'da gece bile hava sıcak, uyuyamıyorum. Nem de çok yüksek ve boğucu. Bu kadar neme alışık değilim. Serinlemek için bu saatlerde denize geliyorum dedi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte etkisini gösteren yüksek nemin perşembe gününe kadar etkili olacağı, cuma gününden itibaren düşeceği ancak hava sıcaklığının artacağı belirtildi.

'BAŞINA HAVLU KOYDU'

Nemden ve sıcaktan bunalan bir vatandaş ise suyla ıslattığı el havlusunu başının üzerine koyarak yürüdü. Başındaki havluyla serinlemeye çalışan Hakan Saltuk, Hava çok sıcak, ben de bir şekilde dengelemeye çalışıyorum. Bugün nem de çok fazla, başıma el havlusu koydum. Üzerini suyla ıslatıyorum. Bu şehirde sıcağa alıştık ama asıl sorun nem. Elimizde sürekli suyla geziyoruz dedi.

Kaynak: DHA