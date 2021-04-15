Neler Oluyor Hayatta ne zaman? Neler Oluyor Hayatta saat kaçta, hangi kanalda?
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Neler Oluyor Hayatta ne zaman? Neler Oluyor Hayatta saat kaçta, hangi kanalda?

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Neler Oluyor Hayatta ne zaman? Neler Oluyor Hayatta saat kaçta, hangi kanalda?

Kanal D Ekranların sevilen programlarından olan Neler Oluyor Hayatta? programı hakkında merak edilen sorulardan biri Neler Oluyor Hayatta'yı kim sunuyor? oluyor. Sunucular arasında yer alan isimlerden olan Nur Tuğba Namlı kimdir sorusu da yanıt arıyor. Neler Oluyor Hayatta ne zaman? Neler Oluyor Hayatta saat kaçta, hangi kanalda?

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Kanal D Ekranların sevilen programlarından olan Neler Oluyor Hayatta? programı hakkında merak edilen sorulardan biri Neler Oluyor Hayatta'yı kim sunuyor? oluyor. Sunucular arasında yer alan isimlerden olan Nur Tuğba Namlı kimdir sorusu da yanıt arıyor. Neler Oluyor Hayatta ne zaman? Neler Oluyor Hayatta saat kaçta, hangi kanalda?

NELER OLUYOR HAYATTA NE ZAMAN?

03 Şubat Pazartesi gününden itibaren başarılı sunucu Nur Tuğba Namlı ve Hakan Ural Kanal D ekranlarında beraber program yapıyor. Peki, Hayata dair her şeyi konuşmak için Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın sunumuyla "Neler Oluyor Hayatta?", hafta içi her gün 09.00'da Kanal D'de...

NELER OLUYOR PROGRAMINI KİM SUNUYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında yorumcu olan isimler sık sık merak ediliyor. Seda Akgül'ün programdan ayrılmasının ardından yeni sunucu da sık sık araştılıyor. Şu an programda yer alan isimlerden biri de Nur Tuğba Algül Namlı oluyor. Bir diğer isim ise Hakan Ural olarak karşımıza çıkıyor.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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