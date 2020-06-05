Nekse'nin 53. yılında FKÖ'den "Filistin'in bağımsızlığı için tek seçenek halk direnişi" açıklması Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin'in bağımsızlık yolunun sivil halk direnişinden geçtiğini belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin'in bağımsızlık yolunun sivil halk direnişinden geçtiğini belirtti.

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) olarak adlandırılan "Altı Gün Savaşı"nın 53'üncü yılı münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin'in bağımsızlığı için tek seçenek ulusal mücadele ve halk direnişinin artmasıdır." ifadesini kullandı.

İsrail işgalinin sürdürülmesinin uluslararası toplumun sorumluluğunda olduğunu belirten Ureykat, Filistinlilerin ya kendi kaderlerini tayin etmesi gerektiğini ya da kaos ve şiddetin tüm bölgeyi esir almaya devam edeceğini vurguladı.

Ureykat, uluslararası camianın Filistin devletini tanıması ve İsrail'in işgal ve yeni "ilhak" planlarını durdurması gerektiğine dikkati çekerek, Filistin yönetiminin uluslararası hukukun uygulanması için politik ve diplomatik çabalarını yoğunlaştırdığını kaydetti.

Filistinliler, İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle sonuçlanan "Altı Gün Savaşı"nın başladığı 5 Haziran'ı "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) adıyla anıyor. Nekse'yi, Filistinliler 1948'de İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesi anlamında kullandıkları "Nekbe'nin" (Büyük Felaket) devamı olarak görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu Barış Planı'nı, Filistinlilere ve uluslararası topluma rağmen Filistin topraklarında ilmek ilmek dokuyarak uygulayan İsrail, Filistinlilerin hayalini kurduğu 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız, egemen bir Filistin devleti ideasını da tamamen ortadan kaldırıyor.

Kaynak: AA