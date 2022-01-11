KASTAMONU (İHA) - Nekropolü talan eden kaçak define avcılarına suçüstü operasyon: 5 gözaltı

Arkeolojik mezarlarda define arayan define avcıları böyle yakalandı

KASTAMONU - Kastamonu'da arkeolojik mezarların bulunduğu alanda define bulmak için kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı Burhanlı köyündeki arkeolojik mezarların bulunduğu alanda (nekropol) izinsiz define arandığı bilgisine ulaşan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla, akşam saatlerinde alanda kaçak kazı yapan İ.H., G.M., H.H., N.Ö., İ.Ş. ve S.Ö. isimli 5 şahıs suçüstü yakalandı. Şahıslar ekipler tarafından gözaltına alındı.

Alanda yapılan aramalarda şahısların kazı yapmak için kullandığı belirlenen 1 adet beton kırıcı, 1 adet jeneratör, kazma, kürek ve kovalar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.