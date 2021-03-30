Nejla Savran ve kursiyer kadınlar kitap okudu
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Nejla Savran ve kursiyer kadınlar kitap okudu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Nejla Savran ve kursiyer kadınlar kitap okudu

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın eşi Nejla Savran ve Nevşehir Belediyesi tarafından açılan kurslara katılan kadınlar "Kütüphane Haftası" dolayısıyla farkındalık oluşturmak için birlikte kitap okudu.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın eşi Nejla Savran ve Nevşehir Belediyesi tarafından açılan kurslara katılan kadınlar "Kütüphane Haftası" dolayısıyla farkındalık oluşturmak için birlikte kitap okudu. Kitap okuma etkinliğine kursiyer kadınların çocukları da katıldı.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, 57. Kütüphane Haftası dolayısıyla 'Anneler Okuyor, Çocuklara Örnek Oluyor' etkinliği düzenlendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi (KAÇEM)'in 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan atölyesinde düzenlenen etkinliğe, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın eşi Nejla Savran, Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet Ağır'ın eşi Müge Ağır, Başkan Yardımcısı Av. Nafiz Dirikoç'un eşi Sümeyye Dirikoç, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sevinç Sesveren Atılgan, Ev Aksesuarları Hazırlama Kursuna katılan kadın kursiyerler ve çocukları katıldı.

Kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Nejla Savran, Müge Ağır, Sümeyye Dirikoç, kadın kursiyerler ve çocukları atölyede hep birlikte 45 dakika boyunca kitap okudu.

Kitap okuma etkinliğinin ardından kursiyer kadınların çocukları için atölye çalışması gerçekleştirildi. Burada protokol eşleri kursiyer kadınların çocukları ile birlikte keçeden kitap kılıfı ve kitap ayracı yaptı.

Burada ayrıca Sosyolog Melek Yorgancı tarafından çocuklara 'Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri' konusunda bilgiler verildi.

Etkinlik sonunda çocuklara yaptıkları kitap kılıfı ve ayraçları ile birlikte Nejla Savran tarafından çeşitli hikaye kitapları hediye edildi.

Bu arada Başkan Savran'ın eşi Nejla Savran, Nevşehir Belediyesi tarafından açılan Ev Aksesuarları Hazırlama Kursuna katılan kadın kursiyerlere radyo hediye etti.

Etkinliğe katılan tüm kadınlara teşekkür eden Nejla Savran, kadınlardan çocuklara örnek olabilmek için evlerinde de kitap okumayı sürdürmelerini istedi.

Ellerinden kitap düşürmeyen bir anne baba ve evde kitaplarla dolu bir kütüphanenin, çocuklar için olumlu örnekler teşkil edeceğini ifade eden Savran, "Anne ve babasını kitap okurken gören çocuk, önce anne ve babasını taklit edecek, sonrasında bunu bir alışkanlık haline getirecektir" dedi. - NEVŞEHİR

Nejla Savran ve kursiyer kadınlar kitap okudu
Nejla Savran ve kursiyer kadınlar kitap okudu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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