Nejdet Ersan Parkı'nda Müzik Ziyafeti
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Nejdet Ersan Parkı'nda Müzik Ziyafeti

Nejdet Ersan Parkı'nda Müzik Ziyafeti
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Nejdet Ersan Parkı'nda Müzik Ziyafeti Nevşehir Belediyesi tarafından Nejdet Ersan Parkı'nda düzenlenen Mahalle Konserleri programı büyük ilgi gördü.

Nejdet Ersan Parkı'nda Müzik Ziyafeti

Nevşehir Belediyesi tarafından Nejdet Ersan Parkı'nda düzenlenen Mahalle Konserleri programı büyük ilgi gördü.

Nevşehir Belediyesi'nin yaz akşamları mahallelerdeki parklarda düzenlediği açık hava konser programlarının beşincisi Yeni Mahalle'de bulunan Nejdet Ersan Parkı'nda yapıldı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Müzik Topluluğu'nun sahne aldığı konser 7'den 70'e büyük ilgi gördü.

Müzik Topluğu üyelerinin seslendirdiği birbirinden güzel Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği parçalarına aileleri ile birlikte eşlik eden vatandaşlara Nevşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Konseri vatandaşlarla birlikte izleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yaz akşamlarında vatandaşların açık havada aileleri ile birlikte vakit geçirmeleri amacıyla düzenlenen konser etkinliklerinin tüm mahallelerde yapılacağını söyledi.

Gösterdikleri ilgi dolayısıyla vatandaşlara teşekkür eden Savran, "Nevşehir Belediyesi olarak bir yandan altyapı ve üstyapı çalışmaları ile birlikte belediye hizmetlerini yürütürken bir yandan da vatandaşlarımızı kültür sanat etkinlikleri ile buluşturuyoruz. Önümüzdeki günlerde bunları sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Habermetre

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