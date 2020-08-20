Nejdet Ayaydın dostlarıyla vakit geçirdi Ayaydın Miroglio şirketi yönetim kurulu üyesi Nejdet Ayaydın, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı

Tatil için ailesi ile birlikte Çeşme de bulunan ancak işi nedeni ile hafta arasında İstanbul'a gelerek işlerini takip eden başarılı iş insanı, şirket bünyesinde bulunan Machka, İpekyol ve Twist mağazalarına uğrayarak incelemelerde bulunarak personelinden bilgiler aldı.

İş ziyaretleri sonrası Markalar Sokağı'na çıkan ve La Petite Maison Restoran'da dostları ile buluşan deneyimli iş insanı akşam saatlerine kadar güneşli havanın tadını çıkardı.& ;& ;





Kaynak: Snob Magazin