Nejdat Sin, AKİB'in yeni koordinatör başkanı oldu

Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman başta olmak üzere Türkiye genelinde 19 bine yakın üyesiyle 8 ana sektörde yapılan üretimi 215 ülke ve bölgede değerlendiren Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin (AKİB) yeni dönem koordinatör başkanı, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim...

Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman başta olmak üzere Türkiye genelinde 19 bine yakın üyesiyle 8 ana sektörde yapılan üretimi 215 ülke ve bölgede değerlendiren Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin (AKİB) yeni dönem koordinatör başkanı, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin oldu.

Demir demir dışı metaller, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar, kimyevi maddeler ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, tekstil ve ham maddeleri ile yaş meyve sebze sektörlerinde faaliyet gösteren ihracatçı firmaların çatı kuruluşu olan Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde online gerçekleştirilen Başkanlar Kurulu toplantısında bir yıl süre ile görev yapmak üzere Koordinatör Başkan ve Koordinatör Başkan Yardımcıları belirlendi.

Başkanlar Kurulu toplantısında Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, AKİB Koordinatör Başkanı seçildi. AKİB Koordinatör Başkan Yardımcılığı görevlerini ise Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Refik Onur Kılıçer üstlendi.

"Hiçbir zaman Türkiye için üretmekten ve ihracattan vazgeçmedik"

Türkiye İhracatçı Birlikleri tarihinde 'İlk Kadın Koordinatör Başkan' olarak bir yıl süreyle hizmet veren Huriye Yamanyılmaz, AKİB Koordinatör Başkanlığı görevini Nejdat Sin'e devredip başarılar diledi. 80 yıllık köklü maziye sahip AKİB'in Türkiye'nin ürün ve hizmetlerinin dünya pazarlarında hak ettiği değeri bulması için çalışan en önemli birliklerinden biri olduğunu belirten Huriye Yamanyılmaz, Covid-19 pandemisinin yıkıcı etkilerinin hüküm sürdüğü bir dönemde görev almalarına rağmen Türkiye için üretmekten ve ihracattan vazgeçmediklerini vurguladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kadın Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini de eş zamanlı sürdüren Huriye Yamanyılmaz, kadınların iş dünyasında daha fazla yer almaları, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve kadın ihracatçı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini, önemli projelere ve etkinliklere imza attıklarını ifade etti. Yamanyılmaz, "AKİB olarak ihracatçılarımızın mevcut pazarlarda daha etkin olması ve yeni pazarlarda varlık gösterebilmesi için tam bir seferberlik anlayışıyla faaliyetlerimizi sürdürdük. Hükümetimizin aldığı ekonomik tedbirler, finansal destekler ve temassız ihracat uygulamaları gibi inovatif çözümler sayesinde bölgemizdeki üreticilerimiz ve sanayicilerimizin emeğinin dış pazarlarda en iyi şekilde değer bulması için büyük bir özveriyle gayret göstererek ihracatımızı kesintisiz devam ettirdik. Pandeminin ekonomik hayatta ve uluslararası ticarette yol açtığı tüm zorluklarına göğüs geren, bu süreçte üretime ve ihracata devam ederek ülkemize döviz kazandıran tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Yeni Koordinatör Başkanımız Nejdat Sin'in de devraldığı hizmet bayrağını daha yukarılara taşıyacağına inanıyor, başarılar diliyorum" dedi.

"Ülkemizin kalkınmasına verdiğimiz güçlü desteği artırarak sürdüreceğiz"

Türkiye yaş meyve sebze sektöründe koordinatörlük ve sekreterya hizmetlerini yürüten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nde 2018 yılından beri Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Nejdat Sin, Huriye Yamanyılmaz'a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek AKİB olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Türkiye'nin kalkınmasına güçlü destek vermek için büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Dünya ticaretinde talep daralmalarına ve tedarik zincirinde kırılmalara neden olan pandemi sürecinde yaşanan ihracat kayıplarının telafisi için önümüzdeki süreçte de etkili çalışmalar yapmayı sürdüreceklerini belirten AKİB Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, "2020 yılında 11,2 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşan ve ülke ihracatına yüzde 7,2 oranında destek veren Birliğimiz, 2021 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış sağlayarak 3,24 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Önümüzdeki aylarda bu performansımızı daha yukarılara çıkarmak için çok daha fazla çaba göstereceğiz. Bölge ihracatçılarımızın mevcut pazarlarda etkinliğini artırması ve yeni pazarlama ulaşabilmesi için yürüttüğümüz eğitim faaliyetlerimizi teknolojinin tüm imkanlarından yararlanarak devam ettireceğiz. Pandemi döneminde ağırlık verdiğimiz sanal ticaret heyetlerine ve hedef pazarlarımızda görev yapan ticaret müşavirlerimizle yaptığımız online toplantılara yenilerini ekleyeceğiz. E-ihracat ve e-ticaret alanındaki gelişmeleri de bölge ihracatçılarımızla paylaşarak bir yandan ihracatçı sayımızı artırmanın uğraşını verirken diğer yandan da mevcut ihracatçılarımızın daha fazla ihracat yapabilir hale gelmesi için yeni projeleri hayata geçireceğiz. Ülkemizin ihracatla büyüme hedefi doğrultusunda üzerimize düşün sorumluluğu eksiksiz yerine getireceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı