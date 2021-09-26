Nejat Tokbay Son Yolculuğuna Uğurlandı - Haberler
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Nejat Tokbay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Habermetre - Haberler | Toplum
Nejat Tokbay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Manisa basının duayen isimlerinden Nejat Tokbay, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti.

MANİSA (Habermetre) - Manisa basının duayen isimlerinden Nejat Tokbay, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti. Tokbay'ın Hatuniye Camii'nde kılınan cenaze namazına Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü ve Özel Kalem Müdürü Gökmen Aytaç da katıldı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda eden Manisa basının duayen isimlerinden Nejat Tokbay'a son görev Hatuniye Camii'nde gerçekleştirildi. Merhumun ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Özel Kalem Müdürü Gökmen Aytaç, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, merhumun mesai arkadaşları, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazı öncesinde Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, merhum Tokbay'ın oğlu Hakan Tokbay'a başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Tokbay'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Çatal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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