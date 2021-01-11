Nejat İşler Çukur'a geri mi dönüyor? Çağatay Erdenet Çukur'a geri mi dönüyor?
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Nejat İşler Çukur'a geri mi dönüyor? Çağatay Erdenet Çukur'a geri mi dönüyor?

11.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:17
Nejat İşler Çukur'a geri mi dönüyor? Çağatay Erdenet Çukur'a geri mi dönüyor?

Show TV'nin Pazartesi akşamları soluk soluğa izlenen dizisi Çukur'dan müjde var! Dizinin sevilen karakterlerinden Çağatay Erdenet birkaç bölüm önce diziye veda etti. Çağatay Erdenet'i canlandıran Nejat İşler fragman sonrası diziye dönüp dönmediği merak konusu oldu? Peki Çağatay Erdenet Çukur'a geri mi dönüyor? Nejat İşler Çukur'a geri mi dönüyor?

Show TV'de Pazartesi akşamları yayınlan,baş rollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Mustafa Avkıran, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi ünlü oyuncuların oynadığı Çukur dizisi bu hafta 111. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Çukur 111. bölüm fragmanında Nejat İşler'in sesi dikkat çekti! Birkaç bölüm önce Çağatay Erdenet rolüyle yer aldığı Çukur dizisinden ayrılan Nejat İşler'in sesini duyan izleyiciler Çağatay Erdenet Çukur'a geri mi dönüyor? Nejat İşler Çukur'a geri mi dönüyor? sorularını merakla araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

ÇAĞATAY ERDENET - NEJAT İŞLER ÇUKUR'A GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Çukur 111. bölüm fragmanında Nejat İşler Çağatay Erdenet olarak diziye geri döneceğinin sinyalini verdi. Fragmanda yalnızca sesi duyulan Çağatay Erdenet, bu bölüm diziye geri dönecek mi herkes merakla bekliyor. 11 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00'da ekranlara gelecek olan Çukur yeni bölümde Nejat İşler'in geri dönüp dönmeyeceği görülecek!

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