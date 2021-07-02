Nejat Biyediç ve Sedat Portakal'ın ismi Mudanya'da yaşatılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nejat Biyediç ve Sedat Portakal'ın ismi Mudanya'da yaşatılacak

Nejat Biyediç ve Sedat Portakal'ın ismi Mudanya'da yaşatılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mudanya Belediyesi'nin temmuz ayı meclis toplantısında, Halitapaşa Spor Tesisi'ne Mudanyaspor'un unutulmaz ismi Sedat Portakal, Yörükyenicesi Spor Tesisi'ne ise Bursaspor'un efsane teknik direktörü Nejat Biyediç ismi verildi.

Mudanya Belediyesi'nin temmuz ayı meclis toplantısında, Halitapaşa Spor Tesisi'ne Mudanyaspor'un unutulmaz ismi Sedat Portakal, Yörükyenicesi Spor Tesisi'ne ise Bursaspor'un efsane teknik direktörü Nejat Biyediç ismi verildi.

Mudanya Belediyesi'nin temmuz ayı olağan meclis toplantısı Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz başkanlığında toplanan mecliste Halitapaşa Spor Tesisi'ne Mudanyaspor'un unutulmaz ismi Sedat Portakal,Yörükyenicesi Spor Tesisi'ne ise Bursaspor'un 'efsane'teknik direktörü Nejat Biyediç ismi verildi. Nejat Biyediç ve Sedat Portakal'ın ismini Mudanya'da yaşatacaklarını kaydeden Başkan Türkyılmaz, "Biliyoruz ki büyük şehirler, değerlerine sahip çıkmalarıyla tanınır. Adını kulüp tarihine yazdırmış efsaneleri, yeni nesillere aktarmak ve tanıtmak için aldığımız karar Mudanyamıza hayırlı olsun. Her iki efsanenin ismi kalbimizde ve kentimizde yaşayacak. Kulüplerimizde görev yapan efsane isimleri saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz" diye konuştu. - BURSA

Nejat Biyediç ve Sedat Portakal'ın ismi Mudanya'da yaşatılacak
Nejat Biyediç ve Sedat Portakal'ın ismi Mudanya'da yaşatılacak
Nejat Biyediç ve Sedat Portakal'ın ismi Mudanya'da yaşatılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Lütfü Türkkan Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı İbrahim Selim Yiğit Marcus Aral
Spor Mustafa Er Burak Elmas Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nejat Biyediç ve Sedat Portakal'ın ismi Mudanya'da yaşatılacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 17:57:01. #1.15#

title