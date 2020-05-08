Nehrin ortasındaki adacıkta mahsur kalan çocuk botla kurtarıldı
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Nehrin ortasındaki adacıkta mahsur kalan çocuk botla kurtarıldı

Nehrin ortasındaki adacıkta mahsur kalan çocuk botla kurtarıldı
08.05.2020 12:56 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:56

Erzincan'da suların yükselmesiyle birlikte nehrin ortasındaki adacıkta mahsur kalan çocuk, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından botla kurtarıldı.

Erzincan'da suların yükselmesiyle birlikte nehrin ortasındaki adacıkta mahsur kalan çocuk, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından botla kurtarıldı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak beldesi yakınlarından geçen Karasu Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan çocuğu, AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı. Babası Ayhan Yaprak ile birlikte büyükbaş hayvanları otlatmak isteyen Muhammet Yaprak (13), sürüyü Karasu Nehri'nden geçirmek istedi. Yağmur nedeniyle nehir sularının yükseldiğini fark edemeyen küçük çoban bir anda akıntıya kapıldı. Bu sırada nehrin ortasında bulunan adacığa çıkmayı başaran Muhammet Yaprak, çaresizce beklemeye başladı. Baba, kendi çabalarıyla oğlunu kurtaramayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen Jandarma ile AFAD ekipleri, yaklaşık bir saat nehrin ortasında mahsur kalan çocuğu botla kurtararak babasına teslim etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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