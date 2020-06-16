Nehre girip kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı Nehre girip kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı Yaşamını yitiren çocuğun olay yerinde sinir krizi geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti Arkadaşlarıyla birlikte Sakarya Nehri'ne yüzmeye giden ve nehirde kaybolan 13 yaşındaki Gökdeniz Serbest'in cansız bedenine ulaşıldı.

Nehre girip kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Yaşamını yitiren çocuğun olay yerinde sinir krizi geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti

SAKARYA - Arkadaşlarıyla birlikte Sakarya Nehri'ne yüzmeye giden ve nehirde kaybolan 13 yaşındaki Gökdeniz Serbest'in cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Turnadere Mahallesinde ikamet eden 13 yaşındaki Gökdeniz Serbest, arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için nehre gitti. Nehirde yüzmekte olan 13 yaşındaki Serbest ile bir arkadaşı bir anda boğulma tehlikesi geçirdi. Gökdeniz Serbest bir süre sonra suda gözden kaybolurken, diğer boğulma tehlikesi geçiren çocuk ise kendi imkanlarıyla sudan çıktı. AFAD ve deniz polisi, arama çalışmasına hız kesmeden devam etti. Yapılan aramalar sonucunda 13 yaşındaki Serbest'in cansız bedenine kaybolduğu yerden 2 buçuk kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

Haberi alan aile ise olay yerinde sinir krizi geçirirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA