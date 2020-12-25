Nehre düşen otomobilden son anda kurtarıldı
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Nehre düşen otomobilden son anda kurtarıldı

25.12.2020 13:06 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:18
Nehre düşen otomobilden son anda kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, Ceyhan Nehri'ne düştü.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, Ceyhan Nehri'ne düştü. Sürücü, dondurucu suda boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Olay gece saatlerinde Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceyhan Nehri kıyısındaki cadde üzerinde seyir halinde olan H.D. yönetimindeki 46 VJ 982 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Sürücünün çabası, otomobili yolda tutmaya yetmedi. Otomobil, Ceyhan Nehri'nin dondurucu soğuktaki suyuna düştü. Suya gömülen araçtan kendi imkanları ile çıkamayan H.D, 'beni kurtarın' diye feryat etmeye başladı. Olay yerine yakın bir noktada yaşayan Eshabil Gül isimli genç, sürücünün feryadını duydu. Evinden çıkan Gül, kendi hayatını da riske atarak hiç düşünmeden sürücüyü araçtan son anda çıkarmayı başardı. Sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ceyhan Nehri'ne düşen aracı çıkarmak için Elbistan İtfaiye Amirliği ekipleri seferber oldu. Dalgıç kıyafetleri ile suya giren itfaiye erlerinin halat bağladığı otomobil, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

(Murat Sürücü/İHA)

Nehre düşen otomobilden son anda kurtarıldı
Nehre düşen otomobilden son anda kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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