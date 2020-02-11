Nehre düşen kediyi itfaiye kurtardı
Amasya'da nehre düşen kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Amasya'da nehre düşen kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Şehzadeler Gezi Yolu mevkisinde bir kedinin Yeşilırmak'a düştüğünü ve sığ yerde beklediğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, botla nehre inerek kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Kedi yavrusunu kurtaran itfaiye eri Emrah Bülbül, "Soğuktan donmak üzereydi. İtfaiyeye götürüp, kurulayıp serbest bırakacağız." dedi.