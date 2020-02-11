Nehre düşen kediyi itfaiye kurtardı
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Nehre düşen kediyi itfaiye kurtardı

Amasya'da nehre düşen kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

11.02.2020 16:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:47
Nehre düşen kediyi itfaiye kurtardı

'da nehre düşen kedi, ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Gezi Yolu mevkisinde bir kedinin Yeşilırmak'a düştüğünü ve sığ yerde beklediğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Amasya Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, botla nehre inerek kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Kedi yavrusunu kurtaran itfaiye eri Emrah Bülbül, "Soğuktan donmak üzereydi. İtfaiyeye götürüp, kurulayıp serbest bırakacağız." dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Nehre düşen kediyi itfaiye kurtardı
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