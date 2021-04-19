Nehre düşen 6 yaşındaki İpek'i arama çalışmaları aralıksız sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nehre düşen 6 yaşındaki İpek'i arama çalışmaları aralıksız sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ağrı'nın Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, arkadaşlarıyla oyun oynarken nehre düşen 6 yaşındaki İpek'i arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Ağrı'nın Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, arkadaşlarıyla oyun oynarken nehre düşen 6 yaşındaki İpek'i arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Edinilen bilgilere göre, olay bugün öğle saatlerinde Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde meydana geldi. 6 yaşında ki İpek Y. 4 arkadaşı ile birlikte Murat Nehri yakınlarında oyun oynarken dengesini kaybederek nehre düştü. 100 metre kadar sürüklenen küçük İpek dakikalar sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, 112 ekipleri ve AFAD personeli sevk edildi. Murat Nehri içerisinde arama çalışmaları başlatıldı.

Henüz haber alınamayan küçük İpek'i arama çalışmaları sürerken Diyadin Kaymakamı Alper Balcı ise çalışmaları bizzat yerinde takip ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, suyun çok şiddetli olduğunu buna rağmen küçük İpek'i arama çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade ederek, "4 arkadaş oynarken 6 yaşında ki İpek Yıldız isimli kız çocuğu nehre düşüyor yaklaşık 100 metre sürükleniyor. Haber alınca hemen buraya geldik. Bütün personellerimizle arama çalışmaları devam ediyor. Su kar suların erimesi ile birlikte şiddetli ve bulanık akıyor. Arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Kar sularının erimesiyle şiddetlenen Murat Nehri'ndeki arama çalışmaları gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor. - AĞRI

Nehre düşen 6 yaşındaki İpek'i arama çalışmaları aralıksız sürüyor
Nehre düşen 6 yaşındaki İpek'i arama çalışmaları aralıksız sürüyor
Nehre düşen 6 yaşındaki İpek'i arama çalışmaları aralıksız sürüyor
Nehre düşen 6 yaşındaki İpek'i arama çalışmaları aralıksız sürüyor
Nehre düşen 6 yaşındaki İpek'i arama çalışmaları aralıksız sürüyor
Nehre düşen 6 yaşındaki İpek'i arama çalışmaları aralıksız sürüyor
Nehre düşen 6 yaşındaki İpek'i arama çalışmaları aralıksız sürüyor
Nehre düşen 6 yaşındaki İpek'i arama çalışmaları aralıksız sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Bülent Uygun Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nehre düşen 6 yaşındaki İpek'i arama çalışmaları aralıksız sürüyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 19:05:30. #1.14#

title