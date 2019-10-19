Nehre düşen 2 kişiden biri kayboldu diğeri hastaneye kaldırıldı

19.10.2019 22:21

Balık tutmak için açıldıkları Sakarya Nehri'nde kayıklarının devrilmesi sonucu suya düşen 2 kişiden biri kayboldu, diğeri hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Halil Tosun (52) ile Murat Diler (45), Geyve ilçesine bağlı Bozören Mahallesi mevkisinde balık tutmak için kayıkla Sakarya Nehri'ne açıldı.

Tosun ile Diler bir süre sonra kayığın devrilmesi sonucu suya düştü.

Çevredeki bir kum ocağının bekçisi tarafından haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bekçinin sudan çıkardığı Tosun'u ilk müdahalenin ardından Geyve Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tosun'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

AFAD ekiplerinin suda kaybolan Diler'i arama çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA